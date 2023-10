Tottenham | Postecoglu | «Il gol annullato a Luis Diaz non è una mia decisione ma dell’arbitro»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ange, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la vittoria in Premier League contro il Liverpool Ange, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la vittoria in Premier League contro il Liverpool. PAROLE – «Giocare in undici contro nove non è stato facile, loro sono stati al top per un bel po’, hanno una mentalità da grande e sono sempre pericolosi in contropiede. Abbiamo solo provato a forzare, provare a fare le cose individualmente e poi nel secondo tempo siamo stati più efficaci in pressione. Gol?Abbiamo avuto un paio di situazioni quest’anno che fanno parte del calcio. Il golnon è una mia ...