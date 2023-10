Tottenham-Liverpool | botta e risposta Romero-Mac Allister sui social dopo l’errore arbitrale

(Di domenica 1 ottobre 2023) Probabilmente non si placheranno a breve le polemicheavvenuto ieri in. Il gol annullato ingiustamente a Luis Diaz è ancora ben presente nella mente dei tifosi ma anche in quella dei calciatori. Così, Cristiane Alexis Macsono stati protagonisti di un siparietto sui soicla. Il difensore argentino degli Spurs ha pubblicato un post in cui celebrava il successo della sua squadra. Arriva il commento del suo compagno di Nazionale: “Normale quando giochi in 12…”. E controdell’ex Atalanta: “Vai a piangere a casa”. Messaggi prontamente cancellati, ma si sa che nulla scompare dal web. SportFace.

Il video con gli Highlights e i gol di Tottenham-Liverpool 2-1, match valevole per la settima giornata di Premier League 2023 / 2024 . Successo in ...

Non è qualcosa che si vede spesso, anzi non era mai successo che un ente arbitrale di un campionato di calcio professionistico si scusa sse ...

Sito inglese: L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha critica to gli ufficiali di gara dopo la sconfitta per 2-1 dei Reds in casa del Tottenham ...

LONDRA (Inghilterra) - In Premier League tiene banco il caso Tottenham - Liverpool , terminata 2 - 1 in favore degli Spurs all'ultimo respiro. A far ...

LONDRA (Inghilterra) - In Premier League tiene banco il caso, terminata 2 - 1 in favore degli Spurs all'ultimo respiro. A far discutere è stata la rete annullata dall'assistente in campo nel primo tempo a Luis Diaz per un fuorigioco ...Ha dell'incredibile quanto accaduto questo sabato 30 settembre in Premier League. Ci riferiamo alla gara, che in conclusione ha visto i padroni di casa vincere per 2 - 1. Ma a sollevare la polemica non è il risultato finale, quanto un gol annullato ai Reds in realtà valido. Un ...

Tottenham-Liverpool 2-1, gli uomini di Klopp resistono in 9 contro 11 sino al 96'. Poi un autogol di Matip la decide Eurosport IT

Premier League, Tottenham-Liverpool è un caso: era regolare il gol di David Luiz, gli arbitri si scusano Virgilio Sport

Un caso che, adesso, sta facendo parlare male. Ufficiale l'errore, gli stessi arbitri lo hanno ammesso: i dettagli.Continua a far discutere il caso della partita di Premier League tra Tottenham e Liverpool. Una gara la cui direzione arbitrale di Hooper ha fatto molto discutere, in particolar modo per l’espulsione ...