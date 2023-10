Torta Camillona | buonissima e con tante carote

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 1 ottobre 2023) Una delle mie torte preferite, sarà per il suo colore arancione accesso, vivace e allegro, sarà per la sua consistenza sofficissima, sarà per il suo gusto morbido e avvolgente, ma ne vanno matti. Sanno che con me il bis è concesso, perché mi lascio sempre convincere a viziarli un po’. Un giorno ho spiegato loro che questaè a base di. Non potevano crederci perché non amano particolarmente questo ortaggio! Così hanno voluto partecipare alla preparazione dell’impasto per verificare che dicessi la verità. Quando hanno dovuto grattugiarle e aggiungerle nelle ciotola, non potevano crederci! Piccini, da allora, quando nel piatto arrivano queste famigerate verdure saltate in padella o cotte al vapore, si impuntano e le rifiutano con la scusa che mangerannosolo dalla nonna, nel dolce che prepara lei! Sono buffi davvero e ...