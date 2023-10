Torino | un nuovo ospedale alla Pellerina | ma perché proprio lì? Un’alternativa c’è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023)giunta comunale formalmente di sinistra dinon sono sufficienti le vicende del Giardino Artiglieri di Montagna, dove hanno autorizzato la costruzione di un supermercato; il Giardino Boscoso di Corso Principe Eugenio, dove si abbatterebbero gli alberi per fare un giardino; l’alberata di Corso Belgio, dove gli alberi verrebbero tolti di mezzo per sostituirli con alberelli; la cittadella dello sport nel parco del Meisino; per dimostrare ilfastidio per il verde cittadino. Ora ci si è messa di buzzo buono, con la Regione, formalmente di destra, e l’Asl per occupare parzialmente il Parco pubblico della, dove i due enti vorrebbero far atterrare ilMaria Vittoria. Dove adesso vi è lo spazio destinato ai giostrai, e la vista spazia sul verde del ...