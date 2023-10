Torino | Juric | «Zapata domani gioca | voglio vedere la progressione»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Le parole di Ivan, tecnico del, in conferenza stampa alla vigilia della partita dei granata contro il Verona Ivanha parlato in conferenza stampa in vista della sfida deldisera contro il Verona. Di seguito le sue parole. COME HA VISTO LA SQUADRA – «Milan e Lazio sono due cose diverse, a Roma abbiamo fatto bene tante cose ma con mancanza di energia. Abbiamo fatto bene fino al loro gol. Ho notato che con la Roma abbiamo speso tanto, diversitori hanno pagato. Abbiamo fatto poco in allenamento, dovevamo recuperare». FARÁ TURNOVER – «no,ladel suo lavoro e com’è come atleta. Mi sembrava che a Roma fosse di meno. In mezzo abbiamo opzioni, ...