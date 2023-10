Vietato guidare in città . L’aumento dei costi di ingresso nell’ Area C milanese, annunciati dal sindaco di Milano Giuseppe Sala (da 5 euro a 7,5 di ...

Cominciano a ottenere risultati le misure delle autorità comunali diper arginare i problemi legati alla eccessiva presenza dei corvi e il loro comportamento considerato di frequente 'problematico'. Negli ultimi 20 anni, la popolazione dell'uccello una volta ......Best of the Best ai ristoranti che nel corso di un periodo di 12 mesi hanno ricevuto un gran... Nascosto nel cuore di Nishi - Azabu a, al terzo piano di un edificio discreto, si trova un ...

Tokyo, il numero dei corvi si è ridotto di due terzi in 20 anni Agenzia ANSA

Kudermetova, la settimana perfetta a Tokyo: secondo titolo WTA Tiscali

Cominciano a ottenere risultati le misure delle autorità comunali di Tokyo per arginare i problemi legati alla eccessiva presenza dei corvi e il loro comportamento considerato di frequente ...Cominciano a ottenere risultati le misure delle autorità comunali di Tokyo per arginare i problemi legati alla eccessiva presenza dei corvi e il loro comportamento considerato di frequente 'problemati ...