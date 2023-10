Thuram elastico | in Salernitana-Inter prepara il terreno per il poker

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023) Marcusin(0-4) guida l’attacco nerazzurro dal 1?. Lavorando ai fianchi gli avversari in attesa dell’ingresso deflagrante di Lautaro Martinez. MIGLIORE FINORA – Marcusnon trova il gol in, sebbene ci vada vicino nei primi dieci minuti di gara. Ma entra lo stesso nel tabellino ufficiale, aiutando i nerazzurri ad aprire il salato conto finale. È infatti lui, fuggendo via sulla sinistra, a servire l’assist al centro per il vantaggio di Lautaro Martinez al 62?. Un’azione che sta diventando frequente in questa stagione, a dimostrazione di come i due stiano lavorando per migliorare l’intesa (come confermato dallo stesso capitano). Persi tratta del quarto assist stagionale, il più alto di tutta la Serie A finora. Ed è ...