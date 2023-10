Thuram con la Salernitana ci mette il fisico oltre alla qualità

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023) La prestazione di Marcuscon lamostra come l’attaccante dell’Inter sia capace di impattare sulle partite sia con la tecnica che col. GARA COMPLETA – Marcusha già abituato i tifosi dell’Inter a lampi diassoluti. Che sia in occasioni tipo il gol al Milan o come nell’assist con la, il figlio d’arte ha colpi da fuoriclasse. Nell’ultima partita con laperò ha messo in campo anche il. IMPATTOha dato molto all’Inter nella vittoria coi campani. Ma è nella parte fisica che troviamo una prima volta nella stagione. Una dimostrazione extra rispetto al consueto. In primo luogo, il francese non è stato sostituto. Inzaghi lo ha lasciato in ...