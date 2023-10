Testo di Dario Fo entra per la prima volta in una rassegna culturale di una Diocesi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 1 ottobre 2023) Bergamo. Si apre con ‘Lu Santo Jullare Francesco’, uno dei più celebri monologhi diFo portato in scena dal suo erede Mario Pirovano, la‘Teatro e Cinema del Sacro’, in programma al teatro Colognola di Bergamo da martedì prossimo, 3 ottobre, fino a giovedì 30 novembre. Un monologo in cui prende vita un’intera serie di personaggi dell’Italia medievale: Papi e Cardinali, soldati sui campi di battaglia, contadini e venditori al mercato, monaci e cavapietre. “Per noi della Compagnia TeatraleFo e Franca Rame – commenta Pirovano – è un momento bellissimo che definirei quasi storico. Per la, infatti, unteatrale diFo e Franca Ramea far parte di unateatrale organizzata da una ...