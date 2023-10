“Testa di cazzo” | “delinquenti” | Sabatini show su 3 famosi ex Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 1 ottobre 2023) Walterè uno dei personaggi più schietti e vulcanici del calcio italiano. L’ex direttore sportivo della, intervenuto al podcast “Caffettino”, ha ricordato con nostalgia, seppur alla sua maniera, i momenti passati a Trigoria citando alcuni ex calciatori giallorossi e le loro ‘peculiarità’. Nainggollan Il primo non poteva che essere Radja Nainggolan (presente allo stesso podcast), uno dei colpi più riusciti della carriera di, centrocampista totale che spesso non è riuscito a esprimere il proprio potenziale a causa del suo carattere decisamente sopra le righe. “Radja è il più forte centrocampista che io ho mai visto giocare. – racconta– Quando scendeva in campo mi dava l’impressione che fosse imbattibile nei duelli e nella qualità di gioco con il pallone ma non solo. Ma è stato anche un ...