(Di domenica 1 ottobre 2023) Tre milioni i senza casa, interi villaggi spazzati via: li documenta, nel suo viaggio-reportage, il fotografo di Casablanca Yassine Alaoui. «Guido i soccorsi: non sanno dove andare»

In Marocco , nella notte di venerdì 8 settembre, un Terremoto di magnitudo 6.8 ha causato circa 2900 morti e oltre 5000 feriti. Al momento sono ...

Una nuova sessione di lavoro dedicata alla ricostruzione delle regioni colpite dal Terremoto in Marocco è stata presieduta ieri, mercoledì 20 ...

Binance Charity dona 3 milioni di dollari per le popolazioni colpite dal terremoto in Marocco : Un gesto di solidarietà significativo. Binance ...

La Casa di Carta di Shigeru Ban arriva come aiuto post terremoto in Marocco Rinnovabili

Terremoto in Marocco, tra le macerie dimenticate: nell’Atlante gli aiuti non arrivano Corriere della Sera

ROMA (ITALPRESS) - "Circa 200 italiani sono presenti nell'area colpita dal terremoto in Marocco, ma non ci risultano nè morti, nè feriti". Lo ha detto a Rai News il vicepremier e ministro degli Esteri ...Sale a 2.122 l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, delle vittime del terremoto che ha colpito il Marocco. A questi, si aggiungono almeno 2.421 feriti, secondo gli ultimi dati pubblicati dal ministero ...