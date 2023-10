Terranuova Bracciolini | omicidio alll’alba durante una rissa

(Di domenica 1 ottobre 2023) Questa mattina alle 6.55 in via Poggi Lupi aè stato soccorso un uomo di 38 anni che presentava ferite al collo con un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti l’Automedica del Valdarno, l’ambulanza della Misericordia di Montevarchi ed i Carabinieri di San Giovanni Valdarno. L’uomo, sembra sia stato colpitounatra due gruppi di origine dominicana, davanti avanti alla discoteca El Ángel, trasportato in codice 3 all’ospedale La Gruccia, nonostante gli interventi dei sanitari è deceduto. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

