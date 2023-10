Terra amara | anticipazioni dal 2 al 7 ottobre 2023 | Mujgan e Behice sconvolte

(Di domenica 1 ottobre 2023), anche nel corso della prossima settimana di programmazione, indugerà sulla decisione didi lasciare Cukurova con Kerem Alì. Stando alle trame dal 2 al 7, Fekeli sarà deluso ed amareggiato per la scelta delle due donne e le caccerà di casa. Poco dopo, la dottoressa e sua zia alloggeranno in un hotel dove riceveranno la visita dell'avvocato che si sta occupando del testamento di Yilmaz. L'uomo comunicherà ae ache il giovane, prima di morire, ha venduto tutti i suoi beni ad Hunkar Yaman e nessuno sa dove siano finiti i suoi soldi. Le due donne sarannoe la dottoressa rivelerà l'accaduto a Fikret, il quale ne parlerà con suo zio. A quel punto, Ali Rahmet inviterà ...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 ottobre 2023, alle 14.10, Fekeli scopre che Mujgan e Behice hanno deciso di trasferirsi ad Istanbul con Kerem Ali. Adirato, l'uomo decide di ...

Le anticipazioni di Terra amara dal 9 ottobre in poi rivelano che Mujgan andrà avanti per la sua strada e si dirà pronta a prendere possesso della casa che le spetta dall'eredità di Yilmaz.