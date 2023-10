Tentano di violentare donna | salvata dai passanti | caccia ai malviventi

(Di domenica 1 ottobre 2023)diuna, fortunatamente vienedai: nel frattempo è partita laaiIl tutto è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì. Erano da pochissimo passare le 03:30 di notte quando unastava rientrando nella sua abitazione. Ci troviamo a Bologna, precisamente in via delle Belle Arti, in pieno centro storico della città felsinea. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che sia stata avvicinata da due uomini. Le intenzioni di questi ultimi erano fin troppo chiare: hanno tentato di violentarla. Tanto è vero che l’hanno gettata, con la forza, anche a terra. Carabinieri (Ansa Foto) Notizie.comVittima una ragazza di 30 anni che lavora proprio nella città emiliana. E’ stata ...

... purtroppo, di ulteriori elementi: le persone chedi attraversare il confine in gruppi più ... mentre alcuni sopravvissuti maschi vengono obbligati ale donne del gruppo, pena l'...... purtroppo, di ulteriori elementi: le persone chedi attraversare il confine in gruppi più ... mentre alcuni sopravvissuti maschi vengono obbligati ale donne del gruppo, pena l'...

Tentano di violentare una donna in via Belle Arti. È caccia a due ... èTV

Tenta di violentare una ragazza in ascensore, arrestato a Trieste AGI - Agenzia Italia

Prima la violenta aggressione poi la coltellata al petto e infine la fuga con la borsa. «Ho tentato di difendermi, ma era una furia. Mi ha sorpresa alle spalle e non ho avuto scampo. Mi ...Erano in due. Giovani, giovanissimi, quasi certamente minorenni, descritti come stranieri. L’hanno aggredita alle spalle, spintonata e buttata per terra. Mentre uno la teneva ferma, l’altro cercava un ...