Tennis | Sinner batte Nishioka e raggiunge i quarti a Pechino

(Di domenica 1 ottobre 2023) L'azzurro si è imposto agevolmente con il punteggio di 6-2, 6-0(CINA) - Janniksi qualifica per idi finale del "China Open" (Atp 500 - montepremi 3.633.975 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic GreenCentre di. Agli ottavi l'azzurro,

E' stato sorteggiato il tabellone di qualificazione del Masters 1000 di Shanghai , penultimo 1000 della stagione tennistica. In attesa di conoscere gli accoppiamenti dei vari, Sonego, Musetti e Arnaldi nel main draw, l'Italia si affida a Stefano Napolitano e Lorenzo Giustino nelle quali, entrambi già in Asia da alcune settimane. Giustino affronterà Lock e si trova ...Jannikbatte in due set il giapponese Yoshihito Nishioka - 62 60 - e approda così ai quarti ... e dimenticati i postumi dell'influenza con cui era sbarcato in Cina, il n.1 delazzurro ha ...

Jannik Sinner, nonostante la vittoria odierna, resta al numero 7 del ranking ATP ed al numero 4 della Race to Turin, ma già nel torneo, di categoria ATP 500, di Pechino il tennista italiano può raggiu ...Jannik Sinner batte in due set il giapponese Yoshihito Nishioka ... Salito di condizione, e dimenticati i postumi dell'influenza con cui era sbarcato in Cina, il n.1 del tennis azzurro ha offerto una ...