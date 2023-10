E' ancora un tie - break a sancire il passaggio del turno di Dominic Thiem nell'Atp 250 di Astana. Dopo la vittoria inaugurale per 63 76 sul peruviano JuanVarillas (67 Atp), l'austriaco (numero 81) ha impiegato tre set per superare lo statunitense Marcos Giron (82) per 63 46 76 e volare ai quarti di finale del torneo kazako. "E' stata ancora una ......vince in scioltezza in due set contro il peruviano JuanVarillas. Marcos Giron b. Stan Wawrinka 6 - 7(6) 7 - 6(4) 7 - 6(6) (Renato Nunziante) Nel primo set i due giocatori esprimono un...

Tennis, Pablo Carreno Busta torna in campo nel Challenger di Alicante dopo otto mesi OA Sport

Live Juan Pablo Varillas - Dominic Thiem - ATP, Astana: Punteggi ... Eurosport IT

Profile of the LVMH luxury goods tycoon whose personal fortune stands at $188 billion, placing him (mostly) behind Tesla boss Elon Musk ...Novak Djokovic has had a career littered with brilliant triumphs and more than a few controversial moments. Here, we look back on the five times the Grand Slam king of men’s tennis shocked the world.