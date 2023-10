Tempo scaduto | servono 5 | 5 mld E c' è il rischio di nuove cause legali

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 1 ottobre 2023) In gergo le chiamano “mamme”: sono quelle aziende che sfamano intere città. A volte, come nel caso della Ferrero ad Alba creando una sorta di isola felice, in cui i lavoratori hanno, oltre a una sede costantemente all’avanguardia, servizi accessori che permettono di migliorare la fruizione del territorio: scuole, asili nido, mostre d’arte, trasporti. Altre aziende, invece, danno lavoro a migliaia di persone ma impongono un prezzo altissimo, in termini di ricadute sulla vita degli abitanti (è il caso della Eternit di Casale Monferrato e dei morti per amianto) o sulla collettività, come nel caso dell’ex Ilva a Taranto. Una vicenda che, mai come ora, sembra giunta a un punto di svolta: o si trova una soluzione, o si chiude. Ma attenzione perché, secondo fonti accreditate che Affaritaliani.it ha potuto consultare in via esclusiva, anche la stagione delle vicissitudini ...