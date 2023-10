Tassisti contro il governo Meloni Indetto sciopero nazionale per il 10 ottobre | «Vogliono darci in pasto all’opinione pubblica»

sanzioni per ristoranti e tassisti . Controlli a tappeto dei Carabinieri in centro città sanzioni per ristoranti e tassisti a Napoli dopo ...

"Le multinazionali, attraverso campagne di disinformazione chiedono a gran voce altrida spremere, grazie anche ai collaborazionisti interni - aggiungono - C'è poi lo scarica barile tra ...I contatti tra nipoti e nonni sono - oltre ad essere molto piacevoli - utilila solitudine ... Come dicevamo prima:per asilo, scuola e attività extra - scolastiche come lo sport. Molti ...

Tassisti contro il governo Meloni. Indetto sciopero nazionale per il ... Open

I tassisti contro l'aumento delle licenze TGR Lombardia

L'auto che guidava si è schiantata contro un muro. Con lui in auto c'era la moglie, che è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Jacopo di Pistoia. Dami è noto in particolare per le sue ...La protesta di Pippo Baudo si unisce a quella di molte persone a Roma che vivono quotidianamente la frustrazione legata al servizio taxi. Queste preoccupazioni non riguardano solo i residenti, ma ...