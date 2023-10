Taranto | il miracolo degli scontrini | prima di pesce | acqua e pane a prezzo stracciato Non ci crederai ai tuoi occhi!

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 1 ottobre 2023) Oggi Notizie Un turista ha scoperto che in Puglia, tra le bellezze del luogo e le prelibatezze culinarie, è possibile gustare un ottimo pranzo a base disenza svuotare il portafoglio. Ecco la sua storia. In tempi recenti, la Puglia ha ricevuto una certa attenzione mediatica, con dubbi sollevati sulla sua accessibilità per i turisti a causa dei prezzi elevati. Tuttavia, un recente episodio ha dimostrato che è ancora possibile godere di un ottimo pasto a prezzi ragionevoli in questa affascinante regione. La scoperta a, con i suoi due mari e una storia ricca di tradizioni culinarie, rappresenta un vero e proprio gioiello per i turisti. Il Castello Aragonese, situato su un'isola e collegato alla terraferma da un ponte girevole, è uno dei simboli della città. Maè anche famosa per la cozza ...