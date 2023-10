(Di domenica 1 ottobre 2023)to Me, l'esordio registico degli youtuber Danny e Michael Philippou, può essere letto come una contraddistinta analogiatossicomediata per intero dal genere, in un film concettualmente affascinante che riflette sull'ingenuitàprima volta e il dolore dell'ultima. Se Barbie è di fatto l'evento mainstream del 2023, registrando anche il miglior incasso dell'anno finora,to Me dei Philippou rappresenta quello di genere e autoriale. Entrambi i titoli hanno sfruttato un marketing virale brillante basato sugli elementi iconici e strutturali che li compongono, con risultati eccellenti. L'esordio cinematografico degli youtuber australiani è divenuto in pochi mesi un vero caso di genere, conquistando l'attenzione delle critica e del grande pubblico partendo dal concetto di una ...

Una riflessione in particolare resta però più in sottotesto, per quanto poi vada a comporre attivamente l'analogia che sorregge l'intera struttura concettuale dito Me : quella sull'della ...to Me è sorprendente, per svariati motivi. Prende le distanza dall'horror giovanile ...sedia si affida a una successione di jumpscare gratuiti optando per una formula più matura dove l'non ...

Talk to Me è il film horror dell'anno WIRED Italia

Talk to Me, l'orrore della dipendenza Movieplayer

Talk to Me, l'esordio registico degli youtuber Danny e Michael Philippou, può essere letto come una contraddistinta analogia della tossicodipendenza mediata per intero dal genere, in un film concettua ...La guida al cast e ai personaggi del discusso film horror Talk to Me, diretto dai fratelli Danny Philippou, Michael Philippou.