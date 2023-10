(Di domenica 1 ottobre 2023) 'Così come alle elezioni europee - si legge nel documento approvato dal Consiglio nazionale - nonostante il sistema proporzionale, dobbiamo vincere tutti, tutto il, ciascuno rivolgendosi ...

Si è chiusa con i fuochi d’artificio nella piscina dell’hotel Ariston di Paestum la prima giornata della manifestazione nazionale di Forza Italia in ...

"Noi abbiamo modificato lo statuto per dire che tutti coloro che vogliono avere un ruolo di responsabilità all'interno del movimento devono essere in ...

"Noi abbiamo modificato lo statuto per dire che tutti coloro che vogliono avere un ruolo di responsabilità all'interno del movimento devono essere in ...

Quello dei migranti, 'è un dramma che non si risolve né con lané con la retorica dell'... […] Poi è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio. 'Il cancelliere tedesco dice ...Leggi AncheItalia ha dimostrato di essere una grandepolitica L'immigrazione regolare - Nel ribadire la non contrarietà a chi arriva in Italia regolarmente,ha ...

Tajani: "Forza Italia parte integrante del centrodestra ma distinta dagli alleati | Arriveremo al 20% perché abbiamo buone idee" TGCOM

Forza Italia, chiude la 3 giorni di Paestum. Tajani: “Arriveremo al 20 per cento”. E riappare Ronzulli (con l… la Repubblica

(LaPresse) La tre giorni di Forza Italia a Paestum si chiude con l'abbraccio dei big del partito sul palco. Sulle note dell'inno del partito e ...La tre giorni di Forza Italia a Paestum si chiude con l'abbraccio dei big del partito sul palco. Sulle note dell'inno del partito e di "Azzurra liberta'", i principali esponenti di Forza Italia hanno ...