(Di domenica 1 ottobre 2023) Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alessioha parlato dele della lotta per lo scudetto

... diverse esperienze tra cui quella sulla panchina del. Daniel Fonseca è rimasto nel mondo del ... Pessotto, TorricelliCentrocampisti: Deschamps, Davids, Conte, Pecchia, Di Livio,, ...... la Juventus chiuse il campionato al primo posto con ottantasei punti e una distanza, sul... Zambrotta, Pessotto, Zebina, MonteroCentrocampisti: Appiah, Camoranesi, Nedved, Emerson,, ...

Tacchinardi: "Milan, non sei meglio della Juve! Pioli non è pazzo" Radio Rossonera

Tacchinardi: “Il Milan è un’ottima squadra, ma non superiore alla Juve” Pianeta Milan

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato così della corsa Scudetto.Bocciatura importante per la squadra. Milan, niente scudetto: Tacchinardi sicuro Il Milan ha conquistato ben 18 punti su 21 disponibili dopo le prime sette giornate. L’unica batosta in campionato è ...