(Di domenica 1 ottobre 2023) Inviata da Emanuela Ercole - Gentile Orizzonte Scuola, sono un’insegnante con due lauree, precaria da 10 anni, mamma di tre figli ed oggi disoccupata a causa di unche decide chi deve lavorare e chi no. Vi scrivo per manifestarVi la mia profonda amarezza, il mio disagio e la totale disillusione nei confronti di ciò che ho sempre considerato la mia missione, ovvero insegnare ai ragazzi. L'articolo .

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023 : in riscontro alle diffide e reclami avverso le nomine già effettuate, l'Ufficio Scolastico di Messina ...

Supplenze docenti 2023 /24: dopo tre anni scolastici in cui è stato adottata la modalità telematica per l'assegnazione degli incarichi al 31 agosto e ...

da GaE e GPS 2023, quanti turni dici saranno Minimo due, massimo. Ecco le province che hanno pubblicato Abruzzo Chieti e Pescara - bollettino 8 settembre - terzo turno 18/09 - ...docenti su spezzone e: quando si ha diritto al completamento. Le condizioni La segreteria scolastica della supplenza di 5 ore non potrebbe caricare la supplenza al SIDI. Punto ...

Supplenze e algoritmo: il posto di lavoro viene assegnato tramite una vera e propria lotteria. Lettera Orizzonte Scuola

Il folle algoritmo e le nomine di supplenze da GPS Tecnica della Scuola

Lo scorso maggio ci siamo recati all'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di Bologna per presentare le nostre critiche all'attuale sistema di attribuzione delle supplenze dalle Graduatorie Provinciali ...