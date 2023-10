Superbike | in Portogallo vince tutto Bautista e il titolo è a un passo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Come in Superpole lo spagnolo beffa Razgatlioglu PORTIMAO () - Alvarofa il vuoto e si avvicina al secondoiridato in. Dopo gara 1 e la superpole, lo spagnolo della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 Se Bautista vince la prossima gara e Razgatlioglu finisce terzo o più in basso, Bautista sarà ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55 Ricordiamo che sono previsti 20 giri per gara-2. 14.50 In SuperPole Race, podio per Locatelli, ...

Come in Superpole lo spagnolo beffa Razgatlioglu PORTIMAO () - Alvaro Bautista fa il vuoto e si avvicina al secondo titolo iridato in. Dopo gara 1 e la superpole, lo spagnolo della Ducati fa sua anche gara 2 al Gran Premio del, ......() - Alvaro Bautista fa un ulteriore passo verso il suo secondo titolo iridato in. Dopo gara 1 lo spagnolo ha vinto all'ultima curva anche la Superpole al Gp del, ...

Superbike: Portogallo. Bautista vince gara 1,titolo costruttori a Ducati sport.tiscali.it

GP del Portogallo: Bautista trionfa in gara 1. La Ducati vince il titolo Costruttori 2023 La Gazzetta dello Sport

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Alvaro Bautista fa il vuoto e si avvicina al secondo titolo iridato in Superbike. Dopo gara 1 e la superpole, lo spagnolo della Ducati fa sua anche gara 2 al Gran P ...SBK Gp Portogallo Gara – Alvaro Bautista chiude il weekend perfetto di Portimao con la vittoria anche in Gara 2 del Gran premio del Portogallo, undicesimo round del Mondiale Superbike in programma ...