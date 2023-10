Suona al campanello | 17enne apre e lui l’accoltella | è grave

(Di domenica 1 ottobre 2023) Una ragazza di 17 anni si trova in gravi condizioni: sarebbe stata aggredita a colpi di coltello dal suo vicino di casa, un 52enne. È accaduto in provincia di Brindisi.al, poi aggredisce la giovane Sarebbe accaduto tutto in pochi minuti: il vicino di casa avrebbeto nel cuore della notte aldell’appartamento in cui vive lainsieme alla sua famiglia e, quando la ragazza ha aperto la porta, l’ha presa a coltellate nell’addome. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per comprendere se ci sia un movente: secondo i primi accertamenti l’uomo soffrirebbe di problemi psichici. L'articolo proviene da The Social Post.

... ma nel finale ha ceduto in maniera che fa male: è il campionato a dare un segnale ai bianconeri, und'allarme chegià un po' troppo forte. IL TABELLINO MUGGIÒ - BRIANZA OLGINATESE 5 ...Se si passa il venerdì per CityLife e siildella Torre Hadid non risponde nessuno. Gli uffici di Assicurazioni Generali, che lì hanno sede, sono chiusi. I dipendenti sono tutti in smart working. Stessa musica nelle filiali ...

Ragazza di 17 anni va ad aprire la porta e viene accoltellata dal vicino Today.it

San Vito dei Normanni: suona ai vicini, sale ed accoltella una 17enne Ostuni Notizie

ZERO BRANCO (TREVISO) - Suona il campanello del negozio, un centro benessere in via Monte Piana a Zero Branco, una dipendente va ad aprire e si trova davanti un uomo armato e con il ...Il mese di settembre 2023 si è rivelato estremamente caldo, tanto da poter essere considerato un mese record nella storia meteorologica. Dal 1881, anno in ...