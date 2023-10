Sui migranti la situazione peggiorerà | il consiglio di Fini a Meloni

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 ottobre 2023) «Con l'attuale architettura istituzionale europea modificare il Trattato di Dublino è impossibile, perché servirebbe l'unanimità di tutti i Paesi membri dell'Ue. Come ha detto lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "alcune norme sono preistoriche"». Non usa giri di parole l'ex presidente della Camera, Gianfranco, per spiegare l'attuale impasse in cui si trova l'Europa e non solo («visto che ormai siamo di fronte a un tema di carattere globale») sullo spinoso tema dei flussi migratori. E se non ci saranno cambi di passo, in grado di incidere in maniera sostanziale «lanon può far altro che peggiorare». Alla base del ragionamento dell'ex leader di Anci sono pure i numeri che «non sono né di destra né di sinistra. Nel 2050 la sola Nigeria avrà una popolazione pari a quella di tutti gli Stati ...