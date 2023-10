Strage di Marzabotto | l’incredibile storia della banda partigiana della Stella Rossa | che tenne testa ai nazisti e ai loro complici fascisti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Bologna, 9 agosto 1944. I partigiani liberano dal carcere di San Giovanni in Monte i compagni prigionieri. E per creare confusione aprono le celle anche ai detenuti comuni. Paolo, un ragazzo finito in galera per un piccolo furto, si ritrova libero e poi sull’Appennino bolognese tra i partigiani. Entra a far parteBrigata: conosce il Vecchio, si azzuffa con Gallo, che poi diventerà il suo migliore amico, assaggia la disciplina imposta dal mitico comandante Lupo e, soprattutto, incontra Elena, la ragazza di cui si innamorerà. Ed è a partire dallad’amore tra Paolo ed Elena che Claudio Bolognini scrive(Red Star editore, 224 pagg., 16 euro): un omaggio alma vera ...