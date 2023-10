sue altri scritti', di Carla Lonzi torna in libreria grazie alla casa editrice La Tartaruga (del gruppo ...La sua letteratura recente è, anche, un evil Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere , aggiornato alle ondate post -su: Le donne amate, Solo storie di sesso, Io e clarissa ...

"Sputiamo su Hegel": 50 anni dopo dobbiamo ancora imparare a pensare contro - Luce Luce

Chi è Carla Lonzi, la femminista da riscoprire oggi Harper's Bazaar Italia

Il sesso femminile è la clitoride. Comincia così il testo di Carla Lonzi intitolato La donna clitoridea e la donna vaginale, pubblicato negli anni Settanta insieme ad altri scritti, che elaborò insiem ...Per anni le sue opere sono circolate solo attraverso fotocopie, pdf, fotografie scattate male, frasi copiate a penna e passate di mano in mano, di donna in donna, di generazione in generazione. Con la ...