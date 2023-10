Spari contro un campo rom a Caivano | indagano i carabinieri Non ci sono feriti

(Di domenica 1 ottobre 2023)unrom a: centrati il muro di cinta e due moduli abitativi, ma non risultano persone ferite. Sul posto, in strada provinciale Cinquevie,intervenuti i, dopo che al 112 era arrivata una segnalazione di colpi di arma da fuoco. I militari hanno accertato chestati effettivamente sparati diversi colpi, ma i motivi dell’azione ancora non si conoscono ....

Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosiun campo nomadi a Caivano . Glihanno centrato il muro di cinta e due moduli abitativi , ma non risultano persone ferite. Sul posto, in strada provinciale Cinquevie, sono intervenuti i ...A Caivano (Napoli), sono stati sparati colpi d'arma da fuocoun campo rom . Centrati il muro di cinta e due moduli abitativi, ma non risultano persone ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, dopo che al 112 era arrivata una segnalazione di ...

