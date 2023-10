Spagna | strage in discoteca a causa di un incendio | 7 morti e quattro intossicati

Sette persone sono morte in un incendio scoppiato stamattina (1 ottobre) alle sei nella discoteca Teatre nella città di Murcia , nel Sud - Est della. Lo riferisce il quotidiano locale ' La Opinión de Murcia' , secondo cui quattro persone sono rimaste intossicate per inalazione di fumo, due donne di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni.Sale a sette il numero dei morti nell'incendio scoppiato all'alba in una discoteca Teatre di Murcia, nel sud della. Dopo aver estinto le fiamme, i soccorritori si trovano ora tra le macerie della discoteca per cercare i corpi delle diverse persone che mancano all'appello. In particolare, non si hanno ...

L'incendio avvenuto tra le sei e le sette del mattino. Non ancora chiare le cause che hanno fatto divampare le fiamme. Almeno 7 le persone morte ...Murcia si trova nella zona sud-est della Spagna, a una 40ina di chilometri dal mar Mediterraneo. Con circa 450mila abitanti è la settima città spagnola per popolazione ed è la capitale della comunità