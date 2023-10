Spagna | nel bagno dell' ufficio compare un cartello surreale | il grafico con i colori dell' urina

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 1 ottobre 2023) Nei bagni degli uffici, solitamente, compaiono cartelli che invitano a mantenere pulito l'ambiente. In, però, di recente ne è stato affitto uno decisamente più insolito: c'è uncon ie alcune indicazioni (surreali) per un dipendente in particolare. Gli uffici sono destinati a sparire? Si tratta di una previsione non facile da fare: nel passato recente, è sicuramente aumentato il numero di aziende che hanno favorito il lavoro da remoto, ma altrettante si sono opposte. Un esempio è X (il nome dato da Elon Musk al social network prima conosciuto come Twitter): il suo capo ritiene che i dipendenti, lavorando da casa, siano meno produttivi. Insomma, nel futuro prossimo l'probabilmente rimarrà il luogo di lavoro per eccellenza per i ...