Spagna | incendio in una discoteca a Murcia | morte almeno 7 persone

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sonosette lenell’che è divampato alle 6 di mattina nellaTeatre di, città universitaria nel Sud della. Quando sono arrivati i soccorritori, sono state domate le fiamme e sono immediatamente partite le ricerche. Sette i corpi ritrovati, ma non si esclude che ci possano essere altre vittime. All’interno del locale si teneva una festa di compleanno e le ricerche si stanno concentrando proprio sul gruppo che era alla festa, perché alcuni componenti mancherebbero ancora all’appello. Attualmente si contano quattro feriti, due ragazze di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni: sono rimasti intossicati dal fumo scaturito dalle fiamme – la cui causa rimane in fase di accertamento – che nel frattempo si erano propagate ...

