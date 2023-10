Spagna | incendio in una discoteca | 6 morti e 4 intossicati a Murcia Si cercano dispersi – Video

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sei persone sono morte e altre quattro sono rimaste intossicate in seguito ad unscoppiato nellaTeatre di, città della comunità autonoma dinel sud della. Al momento, come ha confermato il sindaco della città, i soccorritori stanno cercando molte persone che sono disperse o irreperibili e quindi non si esclude che le vittime possano essere in realtà in numero maggiore di quelle riportate ad ora nel bilancio provvisorio. La causa che ha fatto divampare le fiamme, domate da poco, non è ancora stata chiarita ufficialmente. A nome del governo, su X, è intervenuta la vicepresidente Yolanda Diaz: “Seguiamo con preoccupazione la notizia della tragedia di. Il mio affetto a tutte le persone colpite e le mie condoglianze alle ...

Non è ancora chiara la causa che ha scatenato l' incendio . I soccorritori non escludono che ci possano essere altre vittime

