Spagna | incendio in discoteca a Murcia | “Almeno 6 morti”

Sei persone sono morte e altre quattro sono rimaste intossicate in seguito ad un incendio scoppiato nella discoteca Teatre di Murcia, città della ...

Non è ancora chiara la causa che ha scatenato l' incendio . I soccorritori non escludono che ci possano essere altre vittime

almeno sei persone sono morte e quattro sono rimaste ferite , in un incendio scoppiato questa notte in una nota discoteca di Murcia, in Spagna. I ...