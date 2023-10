Spagna | incendio in discoteca | 7 morti Si cercano dispersi

In particolare, non si hanno notizie di alcuni componenti di un gruppo di amici che stavano festeggiando un compleanno. TI POTREBBE INTERESSARE

L'incendio avvenuto tra le sei e le sette del mattino. Non ancora chiare le cause che hanno fatto divampare le fiamme. Almeno 7 le persone morte

La Tragedia in Spagna quando una discoteca di Murcia , nel sud del Paese, ha preso fuoco. Una notte di divertimento che si è trasformata in un incubo ...

Sette persone sono morte in unscoppiato stamattina (1 ottobre) alle sei nella discoteca Teatre nella città di Murcia , nel Sud - Est della. Lo riferisce il quotidiano locale ' La Opinión de Murcia' , secondo cui ...Tragedia in. Almeno sette persone sono morte in undivampato nella notte tra sabato e domenica in una discoteca di Murcia , nel sud del Paese. Ancora da chiarire le cause del rogo, i soccorritori ...

Spagna, incendio in una discoteca a Murcia: «Almeno 7 morti e 4 feriti» Corriere della Sera

Spagna, incendio in una discoteca a Murcia: almeno 7 morti TGCOM

Sale a sette il numero dei morti nell'incendio scoppiato all'alba in una discoteca Teatre di Murcia, nel sud della Spagna. Dopo aver estinto le fiamme, i soccorritori si trovano ora tra le macerie ...(LaPresse) Sono almeno sette le persone morte in un incendio esploso stamattina nella discoteca Teatre, a Murcia. Altre quattro invece sono rimaste intossicate per via del fumo inalato. Il bilancio ...