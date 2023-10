Spagna | il governo di destra non s’ha da fare L’analisi e gli scenari

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 1 ottobre 2023) . Ora tocca, di nuovo, a Pedro Sánchez Com’era preventivabile, Alberto Núñez Feijóo non sarà il prossimo Presidente delspagnolo. Il leader dei popolari ha vinto le elezioni, riportando il PP in prima posizione, ma non è riuscito a trovare la maggioranza parlamentare. Un esito che sembrava scontato fin dai primissimi giorni dopo le elezioni del 23 luglio, in una “prima volta” per gli spagnoli che si sono recati alle urne sotto un sole infernale. Focus. O Vox o gli altri: il rebus irrisolvibile di Feijóo Le due sessioni di investitura di Feijóo hanno confermato le attese della vigilia, con il supporto (critico) di Vox che ha portato alla “negativa” dei partiti regionalisti. Non solo i catalani di Junts x Cat (indipendentisti e di matrice economica liberista) e Esquerra Republicana (sinistra anti-monarchica, indipendentista e ...