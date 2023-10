Spagna | discoteca in fiamme | 13 morti L' ultimo messaggio alla madre | Ti voglio bene

(Di domenica 1 ottobre 2023) L'incendio avvenuto tra le sei e le sette del mattino. Non ancora chiare le cause che hanno fatto divampare le. Almeno 13 le persone morte, 15 i dispersi

Non è ancora chiara la causa che ha scatenato l' incendio . I soccorritori non escludono che ci possano essere altre vittime. La discoteca andò a ...

Le probabili cause dell' incendio Tutto lascia pensare che la causa del disastro possa essere stata un cortocircuito, tuttavia secondo i vigili del ...

Continuano le ricerche per le vittime dell’incendio che intorno alle 6 di questa mattina, domenica 1 ottobre, è divampato nella discoteca La Fonda ...

Sono almeno sette le persone morte in un incendio esploso stamattina nella discoteca Teatre, a Murcia . Altre quattro invece sono rimaste intossicate ...

Sono 13 i morti e 4 i feriti finora accertati in seguito all'incendio scoppiato nella discoteca Teatre di Murcia , nel sud della Spagna , stamattina, ...

... nel Sud della, alle 6 di stamattina, 1 ottobre 2023. Non è ancora chiara la causa dell'... Dopo aver estinto le fiamme, i soccorritori si trovano ora tra le macerie dellaper cercare ...Le fiamme sono partite da un locale per poi diffondersi ad altre discoteche adiacenti nella zona commerciale conosciuta come Las Atalayas. Si cercano altre vittime Si aggrava ancora il bilancio dell' ...

Oltre i 13 morti - 11 già estratti, due ancora sotto le macerie - sono 15 le persone che si trovavano nelle discoteche di Murcia travolte dall'incendio e che ancora risultano scomparse: lo ha riferito ...