Sovranismo energetico Ecco il mosaico europeo di Ecfr

(Di domenica 1 ottobre 2023) Di recente due leader europei hanno segnalato un cambio di passo in materia di politiche green. La scorsa settimana il primo ministro britannico Rishi Sunak ha rimandato il blocco alla vendita di nuove auto a combustione interna al 2035, allineandosi al limite deciso dall’Unione europea. E anche a Bruxelles, annunciando l’avvio di un’indagine sulle distorsioni di mercato causate dai veicoli elettrici cinesi, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (in odore di ricandidatura) ha promesso di avviare un dialogo con l’industria per snellire la legislazione verde – in seguito alla sostituzione del padre del Green DealFrans Timmermans con il più cauto Maros Sefcovic, che si è subito dimostrato attento all’impatto della transizione sui posti di lavoro e sulla crescita europea. Entrambi i leader volevano dimostrare la loro volontà di rendere la ...