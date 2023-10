Slovacchia | vince il partito di Robert Fico che aveva promesso | basta armi all’Ucraina

(Di domenica 1 ottobre 2023)le elezioni parlamentari l’ex primo ministro, leader del‘Socialdemocrazia Slovacca’ (Smer-Ssd). Con un risultato che ha sconfessato gli exit poll ildiha raccolto il 23,3% dei voti, secondo i risultati forniti dalla commissione elettorale di Bratislava. Risultati che danno aldiun vantaggio incolmabile sulliberale Progresivne Slovensko (“progressista”, PS) guidato da Michal Simecka, al suo debutto in Parlamento e accreditato del 17% dopo essere stato in testa nei primi exit poll. Sulla vittoria di Simecka confidava Bruxelles, in nome della stabilità e dell’unità di intenti europea dinanzi all’invasione ...

l'ex primo ministro anti - Ucraina e filo russo Robert Fico ha vinto le elezioni in Slovacchia . Robert Fico e il suo partito nazionalista Smer hanno ...

MILANO (ITALPRESS) – I socialdemocratici nazionalisti dell'ex premier filorusso Robert Fico hanno vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia . Al ...

MILANO (ITALPRESS) – I socialdemocratici nazionalisti dell'ex premier filorusso Robert Fico hanno vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia . Al ...

Il risultato delle Elezioni in Slovacchia ribalta gli exit poll – ma conferma i sondaggi pre elettorali – e consegna la vittoria all’ex premier ...

L’ex premier filorusso Robert Fico ha vinto le Elezioni parlamentari in Slovacchia . Contrariamente ai primi exit-poll e alle previsioni iniziali, i ...

L’ex premier filorusso Robert Fico ha vinto le Elezioni parlamentari in Slovacchia . Contrariamente ai primi exit-poll e alle previsioni iniziali, i ...

MILANO - I socialdemocratici nazionalisti dell'ex premier filorusso Robert Fico hanno vinto le elezioni parlamentari in. Al termine dello spoglio dei voti, Fico ha ricevuto il 23% dei voti. L'affluenza alle urne è stata quasi del 67,4%, la più alta dal 2002. I progrssisti slovacchi sono arrivati secondi con ...Questo dà al partito di Fico un vantaggio inattaccabile sul partito liberale Progresivne Slovensko (progressista, PS) al suo debutto in Parlamento, al 17% dopo essere stato in testa nei ...

Elezioni in Slovacchia: vince il filorusso Robert Fico, totalmente sbagliati gli exit poll Il Riformista

Elezioni Slovacchia, vince ex premier filorusso Fico Adnkronos

Il tre volte premier Robert Fico, con simpatie putiniane e dichiaratamente contrario all'invio di armi all'Ucraina, ha vinto le elezioni in Slovacchia con il suo partito Smer-Ds ottenendo il 23% dei ...Lo spagnolo leader E1 “intrattabile”. Verona meglio di Holcombe. Torna Freeman ma non ancora al 100%. Vittorie per Etchells, Junior, e Cristino, Youth. Domenica ì la terz’ultima del Mondiale 2023 ...