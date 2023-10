Slovacchia | vince il filorusso Robert Fico

(Di domenica 1 ottobre 2023) La capitale slovacca, Bratislava, si è svegliata oggi immersa in una moltitudine di manifesti dai colori vivaci che promettono il “ritorno alla normalità” e “la fine della follia” dopo cinque anni di tumultuosi cambi di governo. Tuttavia, nonostante le speranze, il risultato delle elezioni di ieri sembra non garantire allauna stabilità politica duratura. Il trionfatore delle elezioni è stato il favorito dei pronostici: l’ex primo ministro. Il suo partito socialdemocratico Smer ha ottenuto il 24% dei voti, mentre il suo principale rivale, Michel Simecka, leader dei Progressisti slovacchi (Ps), si è fermato all’18%. Al terzo posto si è posizionato Hlas, il partito politico dell’ex compagno di partito di, Peter Pellegrini, con il 15% dei voti, il che potrebbe ...

Circa 4,3 milioni gli elettori chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento. In gioco la politica estera di Bratislava

