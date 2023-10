Slovacchia | vince filorusso Fico Affluenza più alta da 2002

"Ora stop all' invio di armi all'Ucraina". E' la prima dichiarazione di Robert Fico , di simpatie putiniane, che ha vinto le Elezioni ...

I socialdemocratici nazionalisti dell'ex premier filorusso Robert Fico hanno vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia . Al termine dello spoglio ...

Un'ottima notizia per Putin che spera che il tempo (e l'eventuale vittoria di Trump) possa logorare il sostegno europeo e internazionale all'Ucraina ...

Il partito populista Smer-Sd, che si oppone agli aiuti all'Ucraina, ha vinto le Elezioni legislative in Slovacchia . La formazione dall'ex premier ...

La formazioneprogressista è arrivata seconda con il 18% e non ha confermato gli exit poll, che la davano come vincitrice. Il leader diprogressista, arrivato secondo alle ...Leggi Anche Elezioniil partito dell'ex premier Robert Fico: è contrario alle armi a Kiev. Battuti a sorpresa gli europeisti Prima di questo voto, il sostegno a Kiev era per i ...

Slovacchia, partito del filorusso ed ex premier Fico vince le elezioni: “Fine delle armi in Ucraina” la Repubblica

Elezioni Slovacchia, vince ex premier filorusso Fico Adnkronos

“Un altro Paese UE e NATO, la Slovacchia, dopo la vittoria di Robert Fico alle elezioni, dice no all‘invio di armi in Ucraina. Si allarga nell‘Unione Europea il fronte del dissenso. Il premier ...Vince le elezioni colui che promette stop alle armi all’Ucraina. Robert Fico potrebbe aprire un cuneo filorusso in Europa ...