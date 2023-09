Slovacchia | un cane al volante ‘sorride’ all’autovelox | la foto è virale

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 1 ottobre 2023) (Adnkronos) – Un, ‘sorridente’, aldi un’auto, sfida i limiti di velocità. Sono rimasti senza parole ini poliziotti che si sono ritrovati davanti alladi un’auto responsabile di una violazione del codice della strada. Lo scatto sembra proprio mostrare unda caccia marrone alla guida. Un caso. Tanto che sulla pagina Facebook ‘Policia Slovenskej Republiky’ la Polizia diffonde lo scatto. “Gli agenti non credevano ai loro occhi”. E lafa il giro del mondo, rimbalza dalla Bbc alla Abc, nel giorno in cui il Paese va alle urne. L’auto è stata multata per “violazioni del codice della strada”. L’uomo alla guida si è difeso sostenendo che il suo amico a quattro zampe sia improvvisamente saltato sul suo sedile. Una ‘sorpresa’ che però, secondo i ...