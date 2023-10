Slovacchia | Orban esulta per la vittoria del filo - Putin Fico | ' È un patriota'

...prevedono che un governo guidato dall'ex primo ministro Robert Fico potrebbe cambiare radicalmente la politica estera dellae avvicinarla a quella del primo ministro ungherese Viktor,...Tutt'altro festeggiamento aveva invece attraversato una parte della, e dell'Ue, quando in serata la tv slovacca aveva rilanciato un exit poll che dava per vincente il principale competitor ...

Slovacchia al voto: chi è Fico, l’Orbán slovacco che spaventa l’Europa Corriere della Sera

Elezioni Slovacchia, vince l’ex premier Fico: è contrario alle armi a Kiev Il Fatto Quotidiano

È sempre bello lavorare insieme a un patriota. Non vedo l'ora!", ha scritto in un tweet il primo ministro ungherese Viktor Orban, commentando la vittoria di Fico alle elezioni parlamentari slovacche.“Un altro Paese UE e NATO, la Slovacchia, dopo la vittoria di Robert Fico alle elezioni, dice no all‘invio di armi in Ucraina. Si allarga nell‘Unione Europea il fronte del dissenso. Il premier ...