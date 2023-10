(Di domenica 1 ottobre 2023) MILANO (ITALPRESS) – I socialdemocratici nazionalisti'exRoberthanno vinto leparlamentari in. Al termineo spoglio dei voti,ha ricevuto il 23% dei voti. L'affluenza alle urne è stata quasi del 67,4%, la più alta dal 2002. I progrssisti slovacchi sono arrivati secondi con il 18%. Peter Pellegrini, la cui Voice-Sd è arrivata terza con il 15% si è già congratulato cone si è offerto come partner per i colloqui di coalizione. L'exha attaccato Ue e Nato e si è opposto a qualsiasi ulteriore aiuto militare a Kiev. (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma

Questo dà al partito di Fico un vantaggio inattaccabile sul partito liberale Progresivne Slovensko (progressista, PS) al suo debutto in Parlamento, al 17% dopo essere stato in testa nei sondaggi. Ora però si apre una crepa filorussa nel fronte europeo per l'Ucraina.

Dopo lo spoglio di quasi il 99% dei distretti elettorali, il partito d'opposizione SMER-SSD ha ottenuto il 23,3% dei voti.