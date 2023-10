Slovacchia | Fico fa tremare l' Europa | Abbiamo problemi più importanti dell' Ucraina

(Di domenica 1 ottobre 2023) "Lahapiù grandi". Lo ha detto Robert, ex premiere vincitoree ultime elezioni parlamentari con il partito Smer-Sd, che ha ottenuto il 22,9% dei voti, secondo quanto rilevato dall'Ufficio di Statistica slovacco nelle prime ore di domenica dopo aver scrutinato il 99,98%e schede elettorali provenienti da circa 6.000 seggi. Le elezioni di sabato sono state un banco di prova per il sostegno del piccolo Paeseorientale alla vicinanella sua guerra con la Russia, e la vittoria dipotrebbe mettere a dura prova la fragile unità'Unione Europea ea ...

Quel voto ha una valenza politica che va oltre i confini nazionali. In Slovacchia ha vinto Vladimir Putin per interposta persona: Robert Fico . Si ...

Ma ha previsto "anni bui" per la Slovacchia sotto la guida di Fico. Che adesso si è preso un paio di settimane per tentare di formare un governo che dovrà essere necessariamente di coalizione.

(ANSA) - BRUXELLES, 01 OTT - "Indovina chi è tornato! Congratulazioni a Robert Fico per la sua indiscutibile vittoria alle elezioni parlamentari slovacche. È sempre bello lavorare insieme a un ..."