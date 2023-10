Slovacchia e Usa | due brutte notizie per Zelensky

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 1 ottobre 2023) Le recenti elezioni anticipate inhanno sorpreso telespettatori e analisti politici. La vittoria è stata del partito Smer-Sd di Robert Fico, come riporta Ansa. Con quasi tutti voti scrutinati, il partito ha ottenuto il 23% dei consensi. L'affluenza alle urne, che ha raggiunto quasi il 67,4%, è stata la più alta dal 2002. Tra le sorprese, la formazioneprogressista, guidata da Michal Simecka, che si è piazzata al secondo posto con il 18% dei voti, non ha confermato gli exit poll che la indicavano come la possibile vincitrice. La vittoria di Robert Fico Una novità significativa riguarda ovviamente la guerra in Ucraina. Le elezioni in, un paese di 5,4 milioni di abitanti membro dell'Ue e della Nato, erano infatti considerate cruciali per capire se il paese continuerà sulla sua strada filo-occidentale o se