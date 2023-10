Skincare maschile | gli ingredienti che non possono mancare

Leggi su vanityfair

(Di domenica 1 ottobre 2023) Nell'era del genderless, in cui anche la cosmetica è sempre più fluida, ha ancora senso differenziaree femminile? La pelle dell'uomo, in effetti, ha una composizione diversa da quella della donna e, per tanto, necessita di attivi mirati. Ma allora comei prodotti unisex andare bene per tutti? Niente panico, rispondiamo anche a questo