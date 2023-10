(Di domenica 1 ottobre 2023) Intervistato dai microfoni di TuttoJuve.com, Mohamedha parlato di Massimilianoe della Juventus in vista della corsa scudetto

... il rosso a Pallols in occasione del rigore del 2 - 0 ha messo la squadra dinelle migliori ...andare anzitempo negli spogliatoi Simon 5 Perde il match con De Sciglio (73' Mohamed 5 )...Qui di seguito, le scelte di Antoine Kombouaré e Massimiliano, NANTES (5 - 3 - 2): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Simon;, Chirivella, Mollet; Blas, Delort. All.: ...

Sissoko: “Allegri Mette le mani avanti, la sua è solo tattica” Pianeta Milan

Sissoko su Allegri: «E' più tattica, mette le mani avanti» Milan News 24

Sissoko commenta le parole di Allegri: «E’ più tattica, mette le mani avanti». Le parole dell’ex calciatore bianconero Max Allegri ha sottolineato più e più volte che la Juve è dietro a Inter, Milan e ...L'ultimo nome in ordine di tempo è quello di Pierre-Emile Højbjerg. Il centrocampista danese, attualmente in forza al Tottenham, è stato relegato in secondo piano dalla nuova gestione tecnica guidata ...