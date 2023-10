Sisma Emilia | edifici ridotti apposta a ruderi per avere più soldi dalla ricostruzione | titolare | architetto e ingegnere a processo per truffa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 ottobre 2023) Torrette, solai, fienili. Perfino una barchessa del 1400 che, prima di essere ridotta a un rudere, era stata ammirata dallo storico dell’arte Philippe Daverio. Sono le costruzioni colpite dal terremoto dell’-Romagna del 2012 finite al centro di un’inchiesta: secondo gli inquirenti, infatti, sono state demolite e danneggiate molto più di quanto non avessero già fatto le scosse così da per ricevere più fondi. Un vero e proprio sistema architettato per accedere ai contributi postinsimulando così dei danni agliche dai primi rilievi risultavano solo “lesionati” o “lievemente danneggiati”. Il regista per gli inquirenti era undi Bologna, oggi finito aa Torino con l’accusa diaggravata per il conseguimento di ...