Sinner schiacciasassi a Pechino | a Nishioka concede appena due game Ai quarti c’è Dimitrov

(Di domenica 1 ottobre 2023) Delle inspiegabili polemiche non se ne cura. E sembra aver ritrovato la forma migliore, nonostante l’influenza con cui era sbarcato in Cina: Jannikè uno. Agli ottavial giapponese Yoshihitogiusto due, a inizio partita. Poi dilaga e domina, senza ammettere repliche: finisce con un netto 6-2, 6-0. Così il n.1 azzurro si presenta aidell’Atp 500 dove affronterà il bulgaro Grigor, che ha battuto in due set l’altra stella nascente del tennis mondiale, Holger Rune. L’ennesima lezione a chi critica i tennisti italiani pensando che vincere sia la normalità. Salito di condizione,ha offerto una prestazione solida e costante dal punto di vista delle percentuali e ...

...affascinato il mondo intero con la potenza dei suoi colpi e la determinazione di uno. saranno 6 quelli impegnati fin dal primo turno, di cui uno - Jannik- inserito fra i primi ......affascinato il mondo intero con la potenza dei suoi colpi e la determinazione di uno. saranno 6 quelli impegnati fin dal primo turno, di cui uno - Jannik- inserito fra i primi ...

Sinner schiacciasassi a Pechino: a Nishioka concede appena due ... Il Fatto Quotidiano

US Open, i risultati di oggi: Djokovic agli ottavi, ok TIafoe e Fritz Sky Sport

Delle inspiegabili polemiche non se ne cura. E sembra aver ritrovato la forma migliore, nonostante l’influenza con cui era sbarcato in Cina: Jannik Sinner a Pechino è uno schiacciasassi. Agli ottavi c ...TENNIS Match senza storia a favore dell'ex numero uno del ranking Atp, che regola l'azzurro con un doppio 6-2 in 1h21' di gioco sul cemento di Pechino. Ora sfiderà Ruud Arriva la sconfitta… Leggi ...